Президент "Урала": если судьи начнут прибивать нас из-за моих слов в адрес Егорова, я встану и уйду, отвечаю

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал критику в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.– Ну давайте тогда все замолчим, закроем рты на замок и не будем ничего говорить! Вы этого хотите? Я отвечаю. Если нас судьи начнут реально прибивать из-за моих слов в адрес Егорова, я встану и уйду.– Я не хочу, чтобы из-за меня страдал наш клуб. Вот реально встану и уйду. Отвечаю. Если я увижу, что команду специально плохо судят из-за меня, встану и уйду. Не буду, как Егоров, держаться за место. Я всегда хочу добра "Уралу". И не думаю, что дойдет до того, что судьи начнут топить наш клуб. Это слишком очевидно, все увидят, что творится.