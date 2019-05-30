ВТБ приобрёл за 1 рубль почти 100% акций "Динамо"
ВТБ стал практически единоличным собственником столичного "Динамо", сообщает Интерфакс. В апреле ВТБ за 1 рубль приобрел 99,9961% акций "Динамо".
ВТБ уже был основным владельцем "Динамо" в 2009-2016 годах. Затем банк продал свой 74%-й пакет клуба обществу "Динамо" за символический 1 рубль, оставаясь при этом титульным спонсором.
ВТБ уже был основным владельцем "Динамо" в 2009-2016 годах. Затем банк продал свой 74%-й пакет клуба обществу "Динамо" за символический 1 рубль, оставаясь при этом титульным спонсором.