ВТБ приобрёл за 1 рубль почти 100% акций "Динамо"

ВТБ стал практически единоличным собственником столичного "Динамо", сообщает Интерфакс. В апреле ВТБ за 1 рубль приобрел 99,9961% акций "Динамо".

ВТБ уже был основным владельцем "Динамо" в 2009-2016 годах. Затем банк продал свой 74%-й пакет клуба обществу "Динамо" за символический 1 рубль, оставаясь при этом титульным спонсором.
Теги: Динамо
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