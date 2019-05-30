Григорий Иванов: Мамаев в "Урале"? Никогда не говори "никогда"

Президент "Урала" Григорий Иванов не исключает, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после освобождения может перейти в клуб из Екатеринбурга.

"Дай бог, Паше Мамаеву и Саше Кокорину выйти оттуда, где они находятся. Здоровья им. Считаю, их надо было раньше освобождать. Они могли бы принести немало пользы нашему футболу. И, надеюсь, еще принесут. Думаю, они выйдут более закаленными, более умными и таких вещей больше не совершат. Мамаев в "Урале"? Никогда не говори "никогда", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Мамаев Урал
Сегодня, 14:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама