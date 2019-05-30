Григорий Иванов: Мамаев в "Урале"? Никогда не говори "никогда"
Президент "Урала" Григорий Иванов не исключает, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после освобождения может перейти в клуб из Екатеринбурга.
"Дай бог, Паше Мамаеву и Саше Кокорину выйти оттуда, где они находятся. Здоровья им. Считаю, их надо было раньше освобождать. Они могли бы принести немало пользы нашему футболу. И, надеюсь, еще принесут. Думаю, они выйдут более закаленными, более умными и таких вещей больше не совершат. Мамаев в "Урале"? Никогда не говори "никогда", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
"Дай бог, Паше Мамаеву и Саше Кокорину выйти оттуда, где они находятся. Здоровья им. Считаю, их надо было раньше освобождать. Они могли бы принести немало пользы нашему футболу. И, надеюсь, еще принесут. Думаю, они выйдут более закаленными, более умными и таких вещей больше не совершат. Мамаев в "Урале"? Никогда не говори "никогда", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".