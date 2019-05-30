Сергей Семак: что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о решающей игре в борьбе петербургского клуба за чемпионство в РПЛ против "Краснодара" в 24-м туре чемпионата России.

"На мой взгляд, до игры против "Краснодара" мы могли обыграть "Локомотив": были моменты. Со "Спартаком" получилась более равная игра, но мы в любом случае хотели обыграть конкурентов, чтобы сделать рывок к золотым медалям. Мы приехали в Краснодар и хотели доказать, что мы лучше: можем играть активно, можем атаковать, можем прессинговать.

Да, жаль, что мы не забили в начале игры, а "Краснодар" использовал один из своих немногочисленных моментов. Нам иногда не хватает чувства ритма игры: когда взвинтить, а когда придержать. Это чувство пришло после, с уверенностью. Это было видно в финале чемпионата. Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали тем матчем в Краснодаре", - цитирует Семака "Фонтанка".
Теги: Семак Зенит
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