Сергей Семак: что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о решающей игре в борьбе петербургского клуба за чемпионство в РПЛ против "Краснодара" в 24-м туре чемпионата России.
"На мой взгляд, до игры против "Краснодара" мы могли обыграть "Локомотив": были моменты. Со "Спартаком" получилась более равная игра, но мы в любом случае хотели обыграть конкурентов, чтобы сделать рывок к золотым медалям. Мы приехали в Краснодар и хотели доказать, что мы лучше: можем играть активно, можем атаковать, можем прессинговать.
Да, жаль, что мы не забили в начале игры, а "Краснодар" использовал один из своих немногочисленных моментов. Нам иногда не хватает чувства ритма игры: когда взвинтить, а когда придержать. Это чувство пришло после, с уверенностью. Это было видно в финале чемпионата. Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали тем матчем в Краснодаре", - цитирует Семака "Фонтанка".
"На мой взгляд, до игры против "Краснодара" мы могли обыграть "Локомотив": были моменты. Со "Спартаком" получилась более равная игра, но мы в любом случае хотели обыграть конкурентов, чтобы сделать рывок к золотым медалям. Мы приехали в Краснодар и хотели доказать, что мы лучше: можем играть активно, можем атаковать, можем прессинговать.
Да, жаль, что мы не забили в начале игры, а "Краснодар" использовал один из своих немногочисленных моментов. Нам иногда не хватает чувства ритма игры: когда взвинтить, а когда придержать. Это чувство пришло после, с уверенностью. Это было видно в финале чемпионата. Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали тем матчем в Краснодаре", - цитирует Семака "Фонтанка".