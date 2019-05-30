Сергей Семак назвал идеальную позицию для Дзюбы в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как изменилась роль нападающего и капитана Артема Дзюбы на поле с приходом ряда легионеров, среди которых нападающий Сердар Азмун.
"Да, мы должны были это учитывать (3 новичка — легионеры), особенно с учетом травм Ерохина, Шатова и Кузяева. Было непросто. Появился шанс у Оздоева, которым он блестяще воспользовался. Изменилась роль Дзюбы на поле. Многое от игры к игре приходилось менять, но появился баланс. Все-таки в осенней части чемпионата мы практически каждый матч подстраивались под соперника, думали-искали, как побеждать с минимальной вариативностью.
Кто удивил? Никто. Потому что мы каждый день видим этот рост на тренировках. Каждый наш футболист нашел свое место на футбольном поле. Я говорил с Бердыевым про Азмуна, и Курбан Бекиевич спрашивал: "Азмун будет играть вместо Артема?". Я отвечал: "Нет, они будут играть вместе". По-хорошему меня удивил Оздоев: он прибавил в уверенности, футбольную наглость, энергетику он передал полузащите. Весеннюю позицию Дзюбы я считаю идеальной для него: именно в подыгрыше. Та же история с Дриусси: он же нападающий второго темпа, который играет на фланге и учится отрабатывать в обороне. Есть вопросы к оборонительным действиям, есть еще вопросы, которые предстоит решить", - цитирует Семака "Фонтанка".
"Да, мы должны были это учитывать (3 новичка — легионеры), особенно с учетом травм Ерохина, Шатова и Кузяева. Было непросто. Появился шанс у Оздоева, которым он блестяще воспользовался. Изменилась роль Дзюбы на поле. Многое от игры к игре приходилось менять, но появился баланс. Все-таки в осенней части чемпионата мы практически каждый матч подстраивались под соперника, думали-искали, как побеждать с минимальной вариативностью.
Кто удивил? Никто. Потому что мы каждый день видим этот рост на тренировках. Каждый наш футболист нашел свое место на футбольном поле. Я говорил с Бердыевым про Азмуна, и Курбан Бекиевич спрашивал: "Азмун будет играть вместо Артема?". Я отвечал: "Нет, они будут играть вместе". По-хорошему меня удивил Оздоев: он прибавил в уверенности, футбольную наглость, энергетику он передал полузащите. Весеннюю позицию Дзюбы я считаю идеальной для него: именно в подыгрыше. Та же история с Дриусси: он же нападающий второго темпа, который играет на фланге и учится отрабатывать в обороне. Есть вопросы к оборонительным действиям, есть еще вопросы, которые предстоит решить", - цитирует Семака "Фонтанка".