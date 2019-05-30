Сергей Семак: в случае Кокорина наказание неадекватное. У самого в юности были потасовочки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что руководство продлит контракт с находящимся за решеткой нападающим Александром Кокориным, отметив, что сам в юности участвовал в потасовках.

"Я надеюсь, что клуб предложит Саше новый контракт. Саша очень талантливый футболист, который сможет помочь команде. Конечно, никто не защищает Кокорина. Есть хорошо и плохо, события в октябре — это плохо. Все мы люди. Мое мнение: если человек раскаивается, то наказание чрезмерное.

Если взять статистику по пятнице и субботе, то пара десятков драк такого масштаба будет. Но никто не получает реальные сроки. Мы имеем дело с выборочным показательным правосудием, и это лишнее напоминание: известным людям нельзя это делать. Каждый в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае Кокорина наказание неадекватное. И тут сыграло роль отношение общества к молодым состоятельным спортсменам, у которых много денег.

Были в юности потасовочки. Серьезных не припомню, без поножовщины", - цитирует Семака "Фонтанка".
Теги: Кокорин Семак Зенит
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