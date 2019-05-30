"Рубин" расторг контракт с воспитанником клубной академии

21-летний полузащитник Адиль Мухаметзянов покинул "Рубин", передает официальный сайт.

Договор был расторгнут по соглашению сторон.
Теги: Рубин
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