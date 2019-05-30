"Уфа" со счетом 2:0 обыграла "Томь"

В первом стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне "Уфа" на своем поле победила "Томь".Чемпионат РоссииПереходные матчиМатч 1: Игбун, 28, Эдиев, 81 (аг)."Уфа": Беленов, Никитин, Нэдэлчару, Йокич, Сухов, Живоглядов, Пауревич (Карп, 54), Салатич (Ванек, 75), Кротов, Игбун, Вомбергар (Тилль, 70)."Томь": Смирнов, Эдиев, Шумских, Бугаев, Пенчиков, Калинский, Каккоев (Андреев, 82), Шалаев, Гасилин (Сасин, 72), Ставпец, Абдулавов (Тлупов, 59).Предупреждения: Смирнов, 44, Нэдэлчару, 80, Живоглядов, 85.