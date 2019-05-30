Александр Ерохин рассказал, готов ли он к переезду в зарубежный чемпионат

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, готов ли он попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, отметив, что всегда готов к новым вызовам.

"Если в клуб поступит предложение, то его нужно будет рассмотреть. Я всегда готов к новым вызовам. Мне хочется и с "Зенитом" добиваться больших результатов, и самому расти. Нет такого, что я дошел до какого-то уровня и все. Каждый день стараюсь думать о том, что мне нужно еще прибавлять и двигаться вверх", - цитирует Ерохина "RT на русском".
Теги: Ерохин Зенит
Сегодня, 19:03
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