Александр Ерохин рассказал, готов ли он к переезду в зарубежный чемпионат
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, готов ли он попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, отметив, что всегда готов к новым вызовам.
"Если в клуб поступит предложение, то его нужно будет рассмотреть. Я всегда готов к новым вызовам. Мне хочется и с "Зенитом" добиваться больших результатов, и самому расти. Нет такого, что я дошел до какого-то уровня и все. Каждый день стараюсь думать о том, что мне нужно еще прибавлять и двигаться вверх", - цитирует Ерохина "RT на русском".
"Если в клуб поступит предложение, то его нужно будет рассмотреть. Я всегда готов к новым вызовам. Мне хочется и с "Зенитом" добиваться больших результатов, и самому расти. Нет такого, что я дошел до какого-то уровня и все. Каждый день стараюсь думать о том, что мне нужно еще прибавлять и двигаться вверх", - цитирует Ерохина "RT на русском".