Исламнур Абдулавов: мы хотим играть в Премьер-лиге

Нападающий "Томи" Исламнур Абдулавов высказался о матче против "Уфы" (0:2).- Результатом недовольны. Особенно второй гол был ненужный. Но есть 90 минут в ответном матче. Даже если никто не будет верить, мы сами верим.- Пытаемся в первую очередь себе. Мы хотим играть в РПЛ. Задача будет одна - забить более двух мячей.- Только здоровьем интересовались. По поводу игры не общались.- Некоторые игроки поменялись, но костяк команды остался.- Сказал ребятам, что как будто домой вернулся. Можно сказать, что второй дом мой.- Это тренер подскажет ближе к игре. Сейчас главное восстановиться.