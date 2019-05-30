Исламнур Абдулавов: мы хотим играть в Премьер-лиге

Нападающий "Томи" Исламнур Абдулавов высказался о матче против "Уфы" (0:2).

- Как оцените игру?

- Результатом недовольны. Особенно второй гол был ненужный. Но есть 90 минут в ответном матче. Даже если никто не будет верить, мы сами верим.

- Перед командой стоит задача или играете в свое удовольствие, хотите себе что-то доказать?

- Пытаемся в первую очередь себе. Мы хотим играть в РПЛ. Задача будет одна - забить более двух мячей.

- Перед матчем общались с бывшими одноклубниками?

- Только здоровьем интересовались. По поводу игры не общались.

- "Уфа" сильно изменилась?

- Некоторые игроки поменялись, но костяк команды остался.

- Какие впечатления от возвращения в Уфу?

- Сказал ребятам, что как будто домой вернулся. Можно сказать, что второй дом мой.

- Готовы к тому, что дома придется идти вперед с первых минут? На что нужно сделать упор?

- Это тренер подскажет ближе к игре. Сейчас главное восстановиться.

Rusfootball.info
Теги: Томь Уфа
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