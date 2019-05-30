Валерий Карпин: на турнире в Австрии у "Ростова" будет возможность провести хорошие спарринги

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин поделился ожиданиями от предсезонного мини-турнира с участием четырех клубов РПЛ в Австрии."Здорово, что у "Ростова" вновь получится принять участие в турнире, где есть возможность провести хорошие спарринги. Зимой я отмечал организацию и уверен, что сейчас все пройдет на таком же хорошем уровне. Тем более сроки турнира совпадают с нашим финальным этапом подготовки к новому сезону", - цитирует Карпина пресс-релиз организаторов турнира.