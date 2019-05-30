Олег Кононов: уверен, на турнире в Австрии "Спартак" ждут интересные игры

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от турнира телеканала "Матч Премьер" в Австрии.

"Зимой "Спартак" участвовал в аналогичном турнире в Катаре. Тогда мы остались довольны организацией и уровнем соревнований. Тем более нам удалось занять первое место. Уверен, в Австрии нас ждут интересные игры", - цитирует Кононова пресс-релиз организаторов турнира.

Sport24.ru
Теги: Кононов Спартак
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