"Крылья Советов" одержали волевую победу в Нижнем Новгороде
"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" в первом матче за место в премьер-лиге (3:1).
Чемпионат России
Переходные матчи
Матч 1
"Нижний Новгород" – "Крылья Советов" 1:3
Гол: Фомин, 23 (пен.) - Федорив, 65 (авто.), Зиньковский, 90+1, Шишкин, 90+4
"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Федорив, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев (Игнатович, 61), Сапета, Палиенко, Носов (Скворцов, 79), Фомин, Салугин (Делькин, 75)
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Зотов, 76), Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Рабиу (Полуяхтов, 77), Зиньковский, Антон (Полуяхтов, 83), Шейдаев
Предупреждения: Тимофеев, 22, Федорив, 26, Рабиу, 67, Антон, 71
Чемпионат России
Переходные матчи
Матч 1
"Нижний Новгород" – "Крылья Советов" 1:3
Гол: Фомин, 23 (пен.) - Федорив, 65 (авто.), Зиньковский, 90+1, Шишкин, 90+4
"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Федорив, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев (Игнатович, 61), Сапета, Палиенко, Носов (Скворцов, 79), Фомин, Салугин (Делькин, 75)
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Зотов, 76), Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Рабиу (Полуяхтов, 77), Зиньковский, Антон (Полуяхтов, 83), Шейдаев
Предупреждения: Тимофеев, 22, Федорив, 26, Рабиу, 67, Антон, 71