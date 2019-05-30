Иван Игнатьев отказался говорить о возможном уходе из "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев отказался комментировать информацию о возможном уходе из клуба.

Ранее Телеграм-канал Sport_inside сообщил, что "руководство "быков" не станет чинить препятствий и удерживать молодого таланта. Цена вопроса – от 7 миллионов евро. Сам Игнатьев при этом рассчитывает на долгосрочный контракт с зарплатой от 2 миллиона евро в год плюс такой же подписной бонус".

"На эту тему говорить не стану", - цитирует Игнатьева "Спорт-Экспресс".
Теги: Игнатьев Краснодар
Сегодня, 21:13
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