Иван Игнатьев отказался говорить о возможном уходе из "Краснодара"
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев отказался комментировать информацию о возможном уходе из клуба.
Ранее Телеграм-канал Sport_inside сообщил, что "руководство "быков" не станет чинить препятствий и удерживать молодого таланта. Цена вопроса – от 7 миллионов евро. Сам Игнатьев при этом рассчитывает на долгосрочный контракт с зарплатой от 2 миллиона евро в год плюс такой же подписной бонус".
"На эту тему говорить не стану", - цитирует Игнатьева "Спорт-Экспресс".
Ранее Телеграм-канал Sport_inside сообщил, что "руководство "быков" не станет чинить препятствий и удерживать молодого таланта. Цена вопроса – от 7 миллионов евро. Сам Игнатьев при этом рассчитывает на долгосрочный контракт с зарплатой от 2 миллиона евро в год плюс такой же подписной бонус".
"На эту тему говорить не стану", - цитирует Игнатьева "Спорт-Экспресс".