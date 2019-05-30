Миодраг Божович: игра была ничейная

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в премьер-лиге (3:1).

"У нас были хорошие моменты в первом тайме, но где-то не везло. У соперника они тоже были, игра была равная, ничейная. У обеих команд было много моментов. Мы прибавляем в концовках. Все уставшие: и соперник, и мы", - сказал Божович.
Теги: Божович Крылья Советов Нижний Новгород
Сегодня, 21:19
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