Миодраг Божович: игра была ничейная

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место в премьер-лиге (3:1)."У нас были хорошие моменты в первом тайме, но где-то не везло. У соперника они тоже были, игра была равная, ничейная. У обеих команд было много моментов. Мы прибавляем в концовках. Все уставшие: и соперник, и мы", - сказал Божович.