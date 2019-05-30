"Локомотив" претендует на форварда "Тоттенхэма" Янссена

"Локомотив" заинтересован в переходе форварда "Тоттенхэм Хотспур" Винсента Янссена.Большую часть прошедшего сезона нидерландец пропустил из-за перенесённой прошлым летом операции на стопе. Из-за этого 24-летний нападающий принял участие лишь в трёх играх в составе "шпор", проведя в общей сложности на поле 36 минут игрового времени. Результативными действиями за отведённое время футболист не отметился.Янссен перешёл в "Тоттенхэм Хотспур" летом 2016 года из "АЗ Алкмара". Трансфер игрока обошёлся лондонскому клубу в € 22,1 млн. Контракт нападающего со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость Янссена на сегодняшний день составляет € 8 млн.