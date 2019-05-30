Шамиль Газизов: по качеству игры разговаривать смысла нет, важен результат

Президент "Уфф" Шамиль Газизов прокомментировал победу над "Томью" в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20.

"Очень сложная игра, в стыках всегда тяжело. Я не скажу, что у нас комфортное преимущество, но мы победили, а это важно.

Сейчас важна просто победа, поэтому мы довольны. По качеству игры разговаривать смысла нет, важен результат, а также, чтобы команда показывала свой характер.

Следующий матч? Мне кажется, мы должны ехать за победой, если с таким настроем поедем, то должно быть все нормально", - цитирует Газизова Sport24.
Теги: Газизов Уфа
Вчера, 23:30
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