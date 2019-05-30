Геннадий Орлов: не думаю, что Дзюба уедет в Англию
Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба не перейдет в чемпионат Англии. Ранее Дзюба раскрыл подробности возможного переезда в Англию.
"Уедет ли Дзюба в Англию? Сам он говорит, что 50 на 50, но я думаю, что не уедет. Наверное, Дзюба хочет играть в Лиге чемпионов, но в первую четверку английских команд его не возьмут. Надо реально смотреть на эти вещи. А Лига чемпионов есть в "Зените". И "Зенит", конечно, кем-то укрепится, чтобы заявить о себе.
Все-таки у Дзюбы уже такой возраст, что рисковать нельзя. Уехать из России и сесть на скамейку, когда ты здесь так востребован? Ведь так можно даже из сборной вылететь, если не будешь играть за основной состав. Это большой риск.
А в сборной Дзюба — фигура явная. Скоро чемпионат Европы, матчи которого пройдут в том числе в Санкт-Петербурге. Думаю, Дзюба останется", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Петербурге.
Sport24.ru
"Уедет ли Дзюба в Англию? Сам он говорит, что 50 на 50, но я думаю, что не уедет. Наверное, Дзюба хочет играть в Лиге чемпионов, но в первую четверку английских команд его не возьмут. Надо реально смотреть на эти вещи. А Лига чемпионов есть в "Зените". И "Зенит", конечно, кем-то укрепится, чтобы заявить о себе.
Все-таки у Дзюбы уже такой возраст, что рисковать нельзя. Уехать из России и сесть на скамейку, когда ты здесь так востребован? Ведь так можно даже из сборной вылететь, если не будешь играть за основной состав. Это большой риск.
А в сборной Дзюба — фигура явная. Скоро чемпионат Европы, матчи которого пройдут в том числе в Санкт-Петербурге. Думаю, Дзюба останется", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Петербурге.
Sport24.ru