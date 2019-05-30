Артем Дзюба - о Глушакове: вчера вы самогон с ним пили, а сегодня поливаете. Странная позиция
Воспитанник "Спартака" Артем Дзюба, в настоящее время играющий за "Зенит", поделился мнением о конфликте капитана красно-белых Дениса Глушакова с болельщиками команды.
"Я равнодушен к нему. Не хочу его касаться - у него своя жизнь, у меня своя. Не думаю ли, что с ненавистью к нему уже перебор? Чтобы знать, заслужил или нет, нужно быть в курсе всех нюансов. Какие-то из них мне известны. У нас вообще в России так - сегодня ты король, завтра Иуда и говно. Золотой середины нет. Я и сам сталкивался с этим: был крысой, а сегодня говорят - Бог футбола. Я живу с тем, что завтра мне опять будут кричать "фантик", "дерево" или "коряга". От этого никто не застрахован.
Но когда ты дал какой-то повод, то, возможно, в чем-то ты виноват, где-то неправ. История должна тебя научить, должен осознать это, в себе покопаться. Самое страшное - когда человек не понимает, не видит за собой косяков. Когда думает - все козлы, а я - Д’Артаньян. Это плохая история. Какой бы ни была ситуация, нужно начать с себя - ведь сам себя не обманешь. Кому-то это удается, и я с одной стороны такими людьми восхищен, а с другой - мне их жаль. Думаю, это трудно. Вот лежишь ты ночью и думаешь, что можешь обмануть весь мир, но себя - нет. И тебе должно быть противно от своих действий, решений и слов. Я не осуждаю ни Глушакова, ни кого-то еще, искренне верю вот во что - а кто мы вообще такие, чтобы кричать "Иуда"? Чтобы не прощать? Вчера вы самогон с ним пили, а сегодня поливаете. Какая-то странная позиция. А что завтра? Он снова будет у вас королем, если забьет гол? Когда у них драки между собой, это вообще странно. Так что каждому стоило бы начать с себя.
Ведь, оскорбляя какого-то игрока, не оскорбляете ли вы и клуб, и себя, если вы - единое целое? То есть, когда мы - чемпионы, то мы все красавцы, а когда что-то пошло не так - ага, этот Иуда, тот кривой, того нафиг. Очень удобно", - цитирует Дзюбу "СЭ".
"Я равнодушен к нему. Не хочу его касаться - у него своя жизнь, у меня своя. Не думаю ли, что с ненавистью к нему уже перебор? Чтобы знать, заслужил или нет, нужно быть в курсе всех нюансов. Какие-то из них мне известны. У нас вообще в России так - сегодня ты король, завтра Иуда и говно. Золотой середины нет. Я и сам сталкивался с этим: был крысой, а сегодня говорят - Бог футбола. Я живу с тем, что завтра мне опять будут кричать "фантик", "дерево" или "коряга". От этого никто не застрахован.
Но когда ты дал какой-то повод, то, возможно, в чем-то ты виноват, где-то неправ. История должна тебя научить, должен осознать это, в себе покопаться. Самое страшное - когда человек не понимает, не видит за собой косяков. Когда думает - все козлы, а я - Д’Артаньян. Это плохая история. Какой бы ни была ситуация, нужно начать с себя - ведь сам себя не обманешь. Кому-то это удается, и я с одной стороны такими людьми восхищен, а с другой - мне их жаль. Думаю, это трудно. Вот лежишь ты ночью и думаешь, что можешь обмануть весь мир, но себя - нет. И тебе должно быть противно от своих действий, решений и слов. Я не осуждаю ни Глушакова, ни кого-то еще, искренне верю вот во что - а кто мы вообще такие, чтобы кричать "Иуда"? Чтобы не прощать? Вчера вы самогон с ним пили, а сегодня поливаете. Какая-то странная позиция. А что завтра? Он снова будет у вас королем, если забьет гол? Когда у них драки между собой, это вообще странно. Так что каждому стоило бы начать с себя.
Ведь, оскорбляя какого-то игрока, не оскорбляете ли вы и клуб, и себя, если вы - единое целое? То есть, когда мы - чемпионы, то мы все красавцы, а когда что-то пошло не так - ага, этот Иуда, тот кривой, того нафиг. Очень удобно", - цитирует Дзюбу "СЭ".