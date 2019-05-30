Артем Дзюба исключил возвращение в "Спартак" игроком и рассказал о желании стать тренером
30-летний нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба исключил возвращение игроком в "Спартак", воспитанником которого он является, а также рассказал о желании стать в будущем тренером.
"Могу ли представить, что когда-нибудь вернусь в "Спартак"? Игроком — точно нет. По моим ощущениям — с такой комплекцией и стилем игры еще спокойно смогу выступать четыре-пять лет, если травм не будет. Но точно не стану мучить футбол и себя — как только перестану соответствовать определенному уровню, закончу карьеру.
Со временем хочу стать тренером, вижу себя в этой роли. Не знаю, как это пойдет, нужна удача, но чувствую, что смогу объединить команду и найти нужные слова. Это моя история. Что касается тренерского образования, то через год будут набирать группу, и я как раз хочу в нее войти. Лексаков держит меня на карандаше, я ему сказал, что планирую.
Хочу играть в атакующий футбол, но иногда нужно подстраиваться под соперника. Моя философия будет построена, как у Клоппа, на отношениях с игроками. Для меня это основополагающий момент. Ребята должны быть уверены во мне, а я — в том, что они станут убиваться за меня", - цитирует Дзюбу "СЭ".
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"Могу ли представить, что когда-нибудь вернусь в "Спартак"? Игроком — точно нет. По моим ощущениям — с такой комплекцией и стилем игры еще спокойно смогу выступать четыре-пять лет, если травм не будет. Но точно не стану мучить футбол и себя — как только перестану соответствовать определенному уровню, закончу карьеру.
Со временем хочу стать тренером, вижу себя в этой роли. Не знаю, как это пойдет, нужна удача, но чувствую, что смогу объединить команду и найти нужные слова. Это моя история. Что касается тренерского образования, то через год будут набирать группу, и я как раз хочу в нее войти. Лексаков держит меня на карандаше, я ему сказал, что планирую.
Хочу играть в атакующий футбол, но иногда нужно подстраиваться под соперника. Моя философия будет построена, как у Клоппа, на отношениях с игроками. Для меня это основополагающий момент. Ребята должны быть уверены во мне, а я — в том, что они станут убиваться за меня", - цитирует Дзюбу "СЭ".
[Ссылка]
СПОРТ-ЭКСПРЕСС – новости спорта, футбол, хоккей, биатлон, спортивная аналитика и интервью со звездами спорта
http://sport-express.ru