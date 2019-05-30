Артем Дзюба: большая заслуга Семака в том, что он мог объединить команду
Форвард "Зенита" Артем Дзюба опроверг, что главный тренер команды Сергей Семак не злится на игроков.
– Семак оставляет впечатление человека, который не злится на вас и не повышает голос. Это так?
– Нет, бывает всякое – когда ему что-то не нравится. Если первый тайм проигрываем или действуем не так, может и сорваться.
– Главное для вас качество Семака-тренера?
– Большая его заслуга в том, что он смог объединить в команду тех, кто вернулся, донести до них свои идеи, и то, что все слушали друг друга – он много спрашивал, выяснял чужое мнение, разговаривал со многими индивидуально. Создал атмосферу – без конфликтов, грязи и всего остального.
"Спорт-Экспресс"
– Семак оставляет впечатление человека, который не злится на вас и не повышает голос. Это так?
– Нет, бывает всякое – когда ему что-то не нравится. Если первый тайм проигрываем или действуем не так, может и сорваться.
– Главное для вас качество Семака-тренера?
– Большая его заслуга в том, что он смог объединить в команду тех, кто вернулся, донести до них свои идеи, и то, что все слушали друг друга – он много спрашивал, выяснял чужое мнение, разговаривал со многими индивидуально. Создал атмосферу – без конфликтов, грязи и всего остального.
"Спорт-Экспресс"