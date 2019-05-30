Григорий Иванов стал дедушкой
Президент "Урала" Григорий Иванов стал дедушкой, сообщает пресс-служба клуба.
У супругов Александра и Ирины родился мальчик, которого назвали Данила.
У супругов Александра и Ирины родился мальчик, которого назвали Данила.
???Президент #ФКУрал Григорий Иванов стал дедушкой! Вчера вечером у него родился внук! Мальчика назвали Данила. Поздравляем Григория Викторовича и молодых родителей – Александра и Ирину – с прибавлением в семье! pic.twitter.com/SAaevB4T3R— ФК Урал (@FCURAL) May 31, 2019