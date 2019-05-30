Григорий Иванов стал дедушкой

Президент "Урала" Григорий Иванов стал дедушкой, сообщает пресс-служба клуба.

У супругов Александра и Ирины родился мальчик, которого назвали Данила.

Теги: Иванов Урал
Сегодня, 11:18
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