???Президент #ФКУрал Григорий Иванов стал дедушкой! Вчера вечером у него родился внук! Мальчика назвали Данила. Поздравляем Григория Викторовича и молодых родителей – Александра и Ирину – с прибавлением в семье! pic.twitter.com/SAaevB4T3R