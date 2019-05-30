Артём Дзюба: о Манчини, Карпине и возможном отъезде в Англию
Лучший игрок этого чемпионата дал огромное интервью "Спорт-Экспрессу" и рассказал о последней капли унижения в "Спартаке", отношению к Денису Глушакову, а также о многомиллионном предложении из Китая.
– Был бы я на месте Овечкина и мне бы предложили подраться с другим русским парнем? Вломил бы. Это же эмоции. Я иногда жалею, что в футболе такого нет. Многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить. А если бы люди знали, что за это можно ответить, тебе могут начистить – столько грязи не было бы.
Эпизод с Бекао в матче с ЦСКА? Мне кое-кто, один мудрый человек, подсказал – не накосячь в последних турах. Поэтому я себя и сдержал. Не люблю, когда так мяч бросают, но надо отдать должное Бекао – он проявил эмоцию, но в целом играл не подло и не грязно. Дальше шла только борьба.
Провокатор номер один в русском футболе? Сейчас уже нет такого. Был Вернблум, его ненавидели практически все, а мне он нравился. Да, жесткий, да, мог ради своей команды иногда какую-то грязь сделать.
Хотел бы сыграть с ним в одной команде? Да, мне нравятся такие футболисты – у него есть дух победителя, он боец. Я считаю, должны быть, конечно, какие-то грани на футбольном поле, но, если ты по-хорошему злой – это нормально.
- Отболело ли по Манчини? Да, конечно. Кто-то мне сказал, не знаю, правда или нет, что он дал интервью – вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович [Семак], молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном – для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен.
Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять – есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.
Он дно? Да вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен.
Столько баек с ним связано. Готовились как-то к «Спартаку», он говорит: «У них там хороший 25-й номер, турок такой». Кто-то ему говорил: «Ташчи?» Тот в ответ: «Какой Ташчи, нет!». Я уже сижу, закипаю, говорю: «Это Мельгарехо, он парагваец». Манчини мне: «Браво!».
Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши – погнали». Никого не знал из соперников. Говорит: «Там есть классная десятка, как его?». Ему шепчут – Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова – Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе.
- Была ситуация – Леонид Федун сказал мне: "Жди меня в Марбелье, ни с кем ничего не подписывай, хочу с тобой лично поговорить". Дал ему слово, ждал его до последнего, а ему в это время лили в уши, что я с кем-то уже о чем-то договорился. И вот руководство приезжает, думаю, наконец-то, а Мовсисян мне говорит: "Дзюба, это он не к тебе едет, а ко мне – переподписывать". То, что агент Челоянц продавливал. Вот и все.
Идет [товарищеская] игра, тайм один состав, тайм – другой. Я выхожу во втором, а через 10 минут меня меняют. Но все понял еще до игры, когда руководство во главе с Федуном со всеми поздоровалось, а со мной нет. Мне даже руку не пожали – хорошо, что не протянул, так и стоял бы с ней. Просто мимо прошли. Я подумал – неприятно. А потом вышел на поле, хорошо начал, чувствовал, что получается – и раз, вместо меня выпускают Ананидзе.
Я сразу позвонил и сказал – все, "Зенит". Мне начали говорить – подожди, может, подумать. Нет, отвечаю, никаких "подумать". Это была последняя капля моего унижения – такая обида разгорелась, и понял, что с этих пор матчи со "Спартаком" для меня будут особенными.
- К своему бывшему клубу ненависти нет совсем. Я вообще люблю "Спартак" – это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник – по юношам выиграл там все, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 88-го года рождения, а наш выпуск – лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя – вот и все. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.
В этом плане очень уважаю ЦСКА. Знаю много историй, как Бабаев и Гинер не давали никому в обиду Акинфеева и Березуцких. Люди пытались на них наехать, и им сразу объясняли – ребята, эти люди здесь столько-то лет, не смейте и не вздумайте. Вот это уровень, показатель уважения к своим воспитанникам, костяку, который долгое время поэтому все и выигрывал.
Но в «Спартак» игроком я не вернусь точно.
– "Спартак" за два года прошел путь от сумасшедшего триумфа до полного разлада? Мне кажется, это похоже на него. Там своя определенная история. Мне трудно представить, как так убирают Карреру, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству, и меняют на неизвестно кого. Да, кому-то итальянец нравится, кому-то нет, я не говорю, хороший он или плохой, но человек сделал команду чемпионом – и вы убираете его и ставите Рианчо? Мне это непонятно.
Нравится ли мне Каррера? Я много знаю, как все есть, но в целом – да. При всех плюсах и минусах нравится. Человек никогда не жаловался и не ныл, не обвинял футболистов – всегда проигрывал он. Его открытость, эмоции после побед – у него была харизма, аура вокруг него, мог зарядить коллектив своей энергетикой. Это круто – тот скилл, который позволил ему стать чемпионом России. Почему нет?
– Почему никогда не отзывался о Глушакова? Я равнодушен к нему. Не хочу его касаться – у него своя жизнь, у меня своя.
Заслужил ли парень такого? Чтобы знать, заслужил или нет, нужно быть в курсе всех нюансов. Какие-то из них мне известны. У нас вообще в России так – сегодня ты король, завтра Иуда и говно. Золотой середины нет. Я и сам сталкивался с этим: был крысой, а сегодня говорят – Бог футбола. Я живу с тем, что завтра мне опять будут кричать "фантик", "дерево" или "коряга". От этого никто не застрахован.
Но когда ты дал какой-то повод, то, возможно, в чем-то ты виноват, где-то неправ. История должна тебя научить, должен осознать это, в себе покопаться. Самое страшное – когда человек не понимает, не видит за собой косяков. Когда думает – все козлы, а я – Д’Артаньян. Это плохая история. Какой бы ни была ситуация, нужно начать с себя – ведь сам себя не обманешь.
Я не осуждаю ни Глушакова, ни кого-то еще, искренне верю вот во что – а кто мы вообще такие, чтобы кричать "Иуда"? Чтобы не прощать? Вчера вы самогон с ним пили, а сегодня поливаете. Какая-то странная позиция. А что завтра? Он снова будет у вас королем, если забьет гол? Когда у них драки между собой, это вообще странно. Так что каждому стоило бы начать с себя.
- Надеюсь, [летом] будет конкретика с Европой – рассчитываю только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня...
Было предложение прошлым летом. Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели.
Если позовут в Китай сейчас? Не знаю, Англия меня больше прельщает. Но и Лига чемпионов тоже! Многие говорят мне, такой коллектив сейчас подобрался здесь, такая команда выстроилась, и рисковать этим... Повторюсь, многое зависит от руководства, что оно вообще скажет.
- Табу ли для меня тема с Быстровым? Нет. Когда видимся, мы здороваемся. Все спокойно, я отпустил ту ситуацию.
Враньё эта история? Ну конечно! Я прекрасно понимаю, кому это было нужно. Карпину, кому же еще? Не хочу этого касаться, пусть это на совести каждого участника будет.
Общаюсь ли с Карпиным? Нет, не здороваюсь даже, вообще никак.
Интервью Дзюбы изданию "Спорт-Экспресс"
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Комсомольская правда", РИА Новости / Александр Вильф, calcionapoli1926.it, twitter.com/championat, sportx.kz, Советский спорт
Жалею, что в футболе нельзя вломить, как в хоккее
– Был бы я на месте Овечкина и мне бы предложили подраться с другим русским парнем? Вломил бы. Это же эмоции. Я иногда жалею, что в футболе такого нет. Многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить. А если бы люди знали, что за это можно ответить, тебе могут начистить – столько грязи не было бы.
Эпизод с Бекао в матче с ЦСКА? Мне кое-кто, один мудрый человек, подсказал – не накосячь в последних турах. Поэтому я себя и сдержал. Не люблю, когда так мяч бросают, но надо отдать должное Бекао – он проявил эмоцию, но в целом играл не подло и не грязно. Дальше шла только борьба.
Провокатор номер один в русском футболе? Сейчас уже нет такого. Был Вернблум, его ненавидели практически все, а мне он нравился. Да, жесткий, да, мог ради своей команды иногда какую-то грязь сделать.
Хотел бы сыграть с ним в одной команде? Да, мне нравятся такие футболисты – у него есть дух победителя, он боец. Я считаю, должны быть, конечно, какие-то грани на футбольном поле, но, если ты по-хорошему злой – это нормально.
Манчини вообще не тренер
- Отболело ли по Манчини? Да, конечно. Кто-то мне сказал, не знаю, правда или нет, что он дал интервью – вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович [Семак], молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном – для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен.
Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять – есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.
Он дно? Да вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен.
Столько баек с ним связано. Готовились как-то к «Спартаку», он говорит: «У них там хороший 25-й номер, турок такой». Кто-то ему говорил: «Ташчи?» Тот в ответ: «Какой Ташчи, нет!». Я уже сижу, закипаю, говорю: «Это Мельгарехо, он парагваец». Манчини мне: «Браво!».
Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши – погнали». Никого не знал из соперников. Говорит: «Там есть классная десятка, как его?». Ему шепчут – Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова – Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе.
Я сразу позвонил и сказал – все, "Зенит"
- Была ситуация – Леонид Федун сказал мне: "Жди меня в Марбелье, ни с кем ничего не подписывай, хочу с тобой лично поговорить". Дал ему слово, ждал его до последнего, а ему в это время лили в уши, что я с кем-то уже о чем-то договорился. И вот руководство приезжает, думаю, наконец-то, а Мовсисян мне говорит: "Дзюба, это он не к тебе едет, а ко мне – переподписывать". То, что агент Челоянц продавливал. Вот и все.
Идет [товарищеская] игра, тайм один состав, тайм – другой. Я выхожу во втором, а через 10 минут меня меняют. Но все понял еще до игры, когда руководство во главе с Федуном со всеми поздоровалось, а со мной нет. Мне даже руку не пожали – хорошо, что не протянул, так и стоял бы с ней. Просто мимо прошли. Я подумал – неприятно. А потом вышел на поле, хорошо начал, чувствовал, что получается – и раз, вместо меня выпускают Ананидзе.
Я сразу позвонил и сказал – все, "Зенит". Мне начали говорить – подожди, может, подумать. Нет, отвечаю, никаких "подумать". Это была последняя капля моего унижения – такая обида разгорелась, и понял, что с этих пор матчи со "Спартаком" для меня будут особенными.
«Я вообще люблю «Спартак»
- К своему бывшему клубу ненависти нет совсем. Я вообще люблю "Спартак" – это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник – по юношам выиграл там все, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 88-го года рождения, а наш выпуск – лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя – вот и все. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.
В этом плане очень уважаю ЦСКА. Знаю много историй, как Бабаев и Гинер не давали никому в обиду Акинфеева и Березуцких. Люди пытались на них наехать, и им сразу объясняли – ребята, эти люди здесь столько-то лет, не смейте и не вздумайте. Вот это уровень, показатель уважения к своим воспитанникам, костяку, который долгое время поэтому все и выигрывал.
Но в «Спартак» игроком я не вернусь точно.
Мне трудно представить, как так убирают Карреру, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству, и меняют на неизвестно кого
– "Спартак" за два года прошел путь от сумасшедшего триумфа до полного разлада? Мне кажется, это похоже на него. Там своя определенная история. Мне трудно представить, как так убирают Карреру, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству, и меняют на неизвестно кого. Да, кому-то итальянец нравится, кому-то нет, я не говорю, хороший он или плохой, но человек сделал команду чемпионом – и вы убираете его и ставите Рианчо? Мне это непонятно.
Нравится ли мне Каррера? Я много знаю, как все есть, но в целом – да. При всех плюсах и минусах нравится. Человек никогда не жаловался и не ныл, не обвинял футболистов – всегда проигрывал он. Его открытость, эмоции после побед – у него была харизма, аура вокруг него, мог зарядить коллектив своей энергетикой. Это круто – тот скилл, который позволил ему стать чемпионом России. Почему нет?
В России так – сегодня ты король, завтра Иуда и говно
– Почему никогда не отзывался о Глушакова? Я равнодушен к нему. Не хочу его касаться – у него своя жизнь, у меня своя.
Заслужил ли парень такого? Чтобы знать, заслужил или нет, нужно быть в курсе всех нюансов. Какие-то из них мне известны. У нас вообще в России так – сегодня ты король, завтра Иуда и говно. Золотой середины нет. Я и сам сталкивался с этим: был крысой, а сегодня говорят – Бог футбола. Я живу с тем, что завтра мне опять будут кричать "фантик", "дерево" или "коряга". От этого никто не застрахован.
Но когда ты дал какой-то повод, то, возможно, в чем-то ты виноват, где-то неправ. История должна тебя научить, должен осознать это, в себе покопаться. Самое страшное – когда человек не понимает, не видит за собой косяков. Когда думает – все козлы, а я – Д’Артаньян. Это плохая история. Какой бы ни была ситуация, нужно начать с себя – ведь сам себя не обманешь.
Я не осуждаю ни Глушакова, ни кого-то еще, искренне верю вот во что – а кто мы вообще такие, чтобы кричать "Иуда"? Чтобы не прощать? Вчера вы самогон с ним пили, а сегодня поливаете. Какая-то странная позиция. А что завтра? Он снова будет у вас королем, если забьет гол? Когда у них драки между собой, это вообще странно. Так что каждому стоило бы начать с себя.
Было нереальное предложение из Китая
- Надеюсь, [летом] будет конкретика с Европой – рассчитываю только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня...
Было предложение прошлым летом. Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели.
Если позовут в Китай сейчас? Не знаю, Англия меня больше прельщает. Но и Лига чемпионов тоже! Многие говорят мне, такой коллектив сейчас подобрался здесь, такая команда выстроилась, и рисковать этим... Повторюсь, многое зависит от руководства, что оно вообще скажет.
С Карпиным никак не общаюсь
- Табу ли для меня тема с Быстровым? Нет. Когда видимся, мы здороваемся. Все спокойно, я отпустил ту ситуацию.
Враньё эта история? Ну конечно! Я прекрасно понимаю, кому это было нужно. Карпину, кому же еще? Не хочу этого касаться, пусть это на совести каждого участника будет.
Общаюсь ли с Карпиным? Нет, не здороваюсь даже, вообще никак.
Интервью Дзюбы изданию "Спорт-Экспресс"
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Комсомольская правда", РИА Новости / Александр Вильф, calcionapoli1926.it, twitter.com/championat, sportx.kz, Советский спорт