Николай Комличенко приедет в сборную 2 июня
Сборная России в эти минуты проводит первую полноценную тренировку в рамках подготовки к отоборочным матчам чемпионата Европы-2020.
На тренировке присутствует 28 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Как сообщили в пресс-службе команды, нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко прибудет в сборную 2 июня, когда закончит выступление в чемпионате Чехии.
"Спорт-Экспресс"
На тренировке присутствует 28 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Как сообщили в пресс-службе команды, нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко прибудет в сборную 2 июня, когда закончит выступление в чемпионате Чехии.
"Спорт-Экспресс"