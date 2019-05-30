Николай Комличенко приедет в сборную 2 июня

Сборная России в эти минуты проводит первую полноценную тренировку в рамках подготовки к отоборочным матчам чемпионата Европы-2020.

На тренировке присутствует 28 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Как сообщили в пресс-службе команды, нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко прибудет в сборную 2 июня, когда закончит выступление в чемпионате Чехии.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комличенко Сборная России
Сегодня, 12:17
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