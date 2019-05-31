Игорь Коновалов: предложений от "Зенита" не было

Полузащитник казанского "Рубина" Игорь Коновалов заявил, что слышал про интерес к его кандидатуре со стороны "Зенита", но никаких конкретных предложений не получал.

Коновалов в чемпионате Российской премьер-лиги-2018/19 провел в составе "Рубина" 27 матчей. На протяжении всего сезона в ряде СМИ сообщалось, что "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника.

"Слышал про интерес из Петербурга, но конкретно никаких предложений не было. На данный момент я - игрок "Рубина", - цитирует Коновалова РИА Новости.
Теги: Коновалов Зенит
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