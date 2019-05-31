ЦСКА заключил трансферное соглашение с "Уфой" о полноценном переходе Дивеева

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о выкупе контракта защитника Игоря Дивеева у "Уфы".

С самим футболистом контракт подписан сроком на 5 лет.

19-летний футболист во второй части сезона-2018/19, выступая за армейцев на правах аренды, принял участие в 10 матчах.
Теги: Дивеев ЦСКА Уфа
Сегодня, 15:24
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