Наиль Измайлов рассказал, почему решил работать в хоккейном "Торпедо"
Бывший вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал свое назначение в нижегородское "Торпедо", в котором он вошел в состав правления клуба.
"В новом составе правления ("Торпедо") помимо меня больше 10 человек. Я уже несколько лет в совете губернатора (Нижегородской области), так что это чисто техническое назначение. Правление собирается с периодичностью раз в сезон, чтобы обозначить бюджет, цели и задачи, поэтому моему назначению не стоит придавать никакого значения. Лучше пообщайтесь с новым руководством клуб", - цитирует Измайлова "Спорт-Экспресс".
"В новом составе правления ("Торпедо") помимо меня больше 10 человек. Я уже несколько лет в совете губернатора (Нижегородской области), так что это чисто техническое назначение. Правление собирается с периодичностью раз в сезон, чтобы обозначить бюджет, цели и задачи, поэтому моему назначению не стоит придавать никакого значения. Лучше пообщайтесь с новым руководством клуб", - цитирует Измайлова "Спорт-Экспресс".