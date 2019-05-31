Наиль Измайлов рассказал, почему решил работать в хоккейном "Торпедо"

Бывший вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал свое назначение в нижегородское "Торпедо", в котором он вошел в состав правления клуба.

"В новом составе правления ("Торпедо") помимо меня больше 10 человек. Я уже несколько лет в совете губернатора (Нижегородской области), так что это чисто техническое назначение. Правление собирается с периодичностью раз в сезон, чтобы обозначить бюджет, цели и задачи, поэтому моему назначению не стоит придавать никакого значения. Лучше пообщайтесь с новым руководством клуб", - цитирует Измайлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Измайлов
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