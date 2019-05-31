Игорь Дивеев: в ЦСКА приезжаешь за час до тренировки - в тренажерке нет места. В "Уфе" такого не было
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, перешедший из "Уфы", рассказал об отличиях в подходах к тренировкам в московской и уфимской командах.
"В ЦСКА вообще все работают больше. Приезжаешь за час до тренировки — в тренажерке нет места. Даже Акинфеев, который, кажется, всего достиг, и то занимается.
В "Уфе" такого не было — все по желанию. Я, например, не ходил. Сафа [Николай Сафрониди] все время говорил: "Сходи, легче станет". Но мне было лень. Сейчас понимаю, как он прав был, и сам приезжаю на час раньше", - цитирует Дивеева Sport24.
"В ЦСКА вообще все работают больше. Приезжаешь за час до тренировки — в тренажерке нет места. Даже Акинфеев, который, кажется, всего достиг, и то занимается.
В "Уфе" такого не было — все по желанию. Я, например, не ходил. Сафа [Николай Сафрониди] все время говорил: "Сходи, легче станет". Но мне было лень. Сейчас понимаю, как он прав был, и сам приезжаю на час раньше", - цитирует Дивеева Sport24.