Андрей Панюков может перейти в "Ростов"

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков стать игроком "Ростова", сообщает "Чемпионат.сом".

В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в аренде в составе "Урала". В сезоне-2018/19 Панюков провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч (15 из них — в основном составе), в которых забил шесть мячей.
Теги: Панюков Зенит Ростов
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