Андрей Панюков может перейти в "Ростов"
Нападающий "Зенита" Андрей Панюков стать игроком "Ростова", сообщает "Чемпионат.сом".
В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в аренде в составе "Урала". В сезоне-2018/19 Панюков провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч (15 из них — в основном составе), в которых забил шесть мячей.
В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал в аренде в составе "Урала". В сезоне-2018/19 Панюков провёл в Российской Премьер-Лиге 21 матч (15 из них — в основном составе), в которых забил шесть мячей.