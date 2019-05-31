Игорь Дивеев: в детстве полчаса отыграл со сломаной ногой
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о самой страшной травме в карьере.
"Были ли это самая страшная травма в карьере? О, нет. Самая страшная была в детстве. Я полчаса отыграл со сломанной ногой! Неудачно скользнул по газону, после матча приехал в больницу — трещина. Нога дико опухла, еле бутсу снял. Мне в травмпункте говорят: "Ты дурак что ли? Как с переломом играл?" А у нас замен не было, так что вариантов других не оставалось.
Как все случилось с "Локомотивом" — не помню. Ни боли, ни того, как за лицо окровавленный держусь — ничего. Помню только, как доктор спрашивает: "Как наши играют?" "0:0" — отвечаю. "Кто у нас забил?" Я обрадовался, думал, выигрываем. "А у них кто?! Минут через 20 только вспомнил, как Хеведес и Чалов забивали.
Док еще спросил напоследок: "Помнишь, кто я такой?" "Ты — док!" — отвечаю. Ну хоть это сразу сказал.
В том эпизоде был виноват, конечно, я. Должен был Бийолу голосом сказать "Первый!" А я как всегда молчу рыбой… Получил по заслугам. В подсказе тоже прибавлять нужно. Хоть с микрофоном на поле выходи", - цитирует Дивеева Sport24.
"Были ли это самая страшная травма в карьере? О, нет. Самая страшная была в детстве. Я полчаса отыграл со сломанной ногой! Неудачно скользнул по газону, после матча приехал в больницу — трещина. Нога дико опухла, еле бутсу снял. Мне в травмпункте говорят: "Ты дурак что ли? Как с переломом играл?" А у нас замен не было, так что вариантов других не оставалось.
Как все случилось с "Локомотивом" — не помню. Ни боли, ни того, как за лицо окровавленный держусь — ничего. Помню только, как доктор спрашивает: "Как наши играют?" "0:0" — отвечаю. "Кто у нас забил?" Я обрадовался, думал, выигрываем. "А у них кто?! Минут через 20 только вспомнил, как Хеведес и Чалов забивали.
Док еще спросил напоследок: "Помнишь, кто я такой?" "Ты — док!" — отвечаю. Ну хоть это сразу сказал.
В том эпизоде был виноват, конечно, я. Должен был Бийолу голосом сказать "Первый!" А я как всегда молчу рыбой… Получил по заслугам. В подсказе тоже прибавлять нужно. Хоть с микрофоном на поле выходи", - цитирует Дивеева Sport24.