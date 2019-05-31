Агент: "Лех" думает взять Жамалетдинова в аренду, если ЦСКА пойдет на смягчение условий соглашения

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы нападающего ЦСКА и выступающего на правах аренды в польском "Лехе" Тимура Жамалетдинова, прокомментировал будущее футболиста.

"В "Лехе" сказали, что будут думать над тем, оставлять Жамалетдинова в команде или нет. Сейчас поляки рассматривают вариант взять Тимура в аренду еще на год, если ЦСКА пойдет на смягчение условий соглашения и уменьшение суммы выкупа. Армейцы ответили, что все обсуждаемо, чтобы высылали официальные бумаги. Их пока нет, только слова", - цитирует Маньякова Sport24.
Теги: Лех Жамалетдинов ЦСКА
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