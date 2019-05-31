Георгий Джикия признан лучшим игроком "Спартака" в прошедшем сезоне
Защитник "Спартака" Георгий Джикия был признан лучшим игроком красно-белых сезона-2018/2019 по версии болельщиков, сообщает "Фратрия".
Джикия в концовке на 2,5 балла опередил Романа Зобнина, лидировавшего на протяжении всего сезона. У Джикии 335,5 очков, у Зобнина – 333. Третьим стал дебютант вратарь Александр Максименко – 272,5.
Джикия в концовке на 2,5 балла опередил Романа Зобнина, лидировавшего на протяжении всего сезона. У Джикии 335,5 очков, у Зобнина – 333. Третьим стал дебютант вратарь Александр Максименко – 272,5.