Георгий Джикия признан лучшим игроком "Спартака" в прошедшем сезоне

Защитник "Спартака" Георгий Джикия был признан лучшим игроком красно-белых сезона-2018/2019 по версии болельщиков, сообщает "Фратрия".

Джикия в концовке на 2,5 балла опередил Романа Зобнина, лидировавшего на протяжении всего сезона. У Джикии 335,5 очков, у Зобнина – 333. Третьим стал дебютант вратарь Александр Максименко – 272,5.
Теги: Джикия Спартак
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