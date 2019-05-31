Игорь Колыванов - о назначении Бушуева: не знаю, все может быть

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов прокомментировал слухи о назначении Дениса Бушуева.

Сегодня появились сведения, что Колыванова на посту главного тренера московской команды сменит Бушуев.

"Я сейчас с командой, готовлюсь. По поводу возможного назначения Бушуева ничего не знаю, все может быть», — сообщил Колыванова Sport24.ru.
Теги: Колыванов Торпедо Бушуев
Сегодня, 20:04
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