Игорь Колыванов - о назначении Бушуева: не знаю, все может быть
Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов прокомментировал слухи о назначении Дениса Бушуева.
Сегодня появились сведения, что Колыванова на посту главного тренера московской команды сменит Бушуев.
"Я сейчас с командой, готовлюсь. По поводу возможного назначения Бушуева ничего не знаю, все может быть», — сообщил Колыванова Sport24.ru.
Сегодня появились сведения, что Колыванова на посту главного тренера московской команды сменит Бушуев.
"Я сейчас с командой, готовлюсь. По поводу возможного назначения Бушуева ничего не знаю, все может быть», — сообщил Колыванова Sport24.ru.