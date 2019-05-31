Артем Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком чемпионата России
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал результаты опроса футболистов клубов премьер-лиги. Форвард был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата
"Признание футбольных коллег особенно приятно! Благодарю от всей души", – написал Дзюба в своем инстаграме.
Нападающий "Зенита" одержал дебютную победу в голосовании коллег и прервал гегемонию Федора Смолова, становившегося первым трижды подряд.
"СЭ"
"Признание футбольных коллег особенно приятно! Благодарю от всей души", – написал Дзюба в своем инстаграме.
Нападающий "Зенита" одержал дебютную победу в голосовании коллег и прервал гегемонию Федора Смолова, становившегося первым трижды подряд.
"СЭ"