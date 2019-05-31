Артем Дзюба: мечтаю, чтобы на 119-й минуте удалили нашего вратаря. Тогда я встану в ворота на пенальти
Нападающий сборной России Артем Дзюба стал гостем развлекательного шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале и в разговоре с ведущим Иваном Ургантом признался, что однажды хочет попробовать себя в качестве голкипера в серии пенальти в официальном матче.
"Мечтаю, чтобы на 119-й минуте удалили нашего вратаря. Надеюсь, что это когда-нибудь произойдет, и я встану в ворота. Я очень этого жду. У меня даже были мысли сделать для этого всякую грязь.
Зимой у нас был товарищеский турнир в Катаре. Если матч там заканчивается вничью, то бьют пенальти. Я даже договорился со всем тренерским штабом, что буду стоять я. Осталось только дотянуть до ничьей, но мы не смогли даже этого сделать. Проиграли две игры", - сказал Дзюба.
Sport24.ru
"Мечтаю, чтобы на 119-й минуте удалили нашего вратаря. Надеюсь, что это когда-нибудь произойдет, и я встану в ворота. Я очень этого жду. У меня даже были мысли сделать для этого всякую грязь.
Зимой у нас был товарищеский турнир в Катаре. Если матч там заканчивается вничью, то бьют пенальти. Я даже договорился со всем тренерским штабом, что буду стоять я. Осталось только дотянуть до ничьей, но мы не смогли даже этого сделать. Проиграли две игры", - сказал Дзюба.
Sport24.ru