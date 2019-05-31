"Торпедо" - о слухах о назначении Бушуева: это больше похоже на шуточную песню под балалайку
В московском "Торпедо" прокомментировали слухи о назначении Дениса Бушуева главным тренером.
Сегодня появились сведения, что Бушуев сменит на посту главного тренера Игоря Колыванова.
"Это больше похоже на шуточную песню под балалайку, а не на достоверную информацию. Это не соответствует действительности", - сообщили в клубе Sport24.ru.
Сегодня появились сведения, что Бушуев сменит на посту главного тренера Игоря Колыванова.
"Это больше похоже на шуточную песню под балалайку, а не на достоверную информацию. Это не соответствует действительности", - сообщили в клубе Sport24.ru.