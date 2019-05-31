Роман Орещук: Шимански - один из самых одаренных игроков не только Польши, но и Европы
Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал переход в московский клуб полузащитника "Легии" Себастьяна Шимански.
"Мы довольны, что удалось подписать такого игрока, как Шимански. Сам игрок был информирован об уровне РПЛ через общение с Мацеем Рыбусем. По итогам переговоров с "Легией" считаю, что мы пришли к выгодному для обоих клубов варианту.
Впереди у футболиста три игры за главную национальную сборную, а потом он отправится на молодежный чемпионат Европы. Думаю, что после этих матчей цена на него может вырасти, поэтому важно было закрыть сделку сейчас. В данный момент Шимански является одним из самых одаренных игроков не только Польши, но и Европы в целом", - цитирует Орещука Sport24.ru.
"Мы довольны, что удалось подписать такого игрока, как Шимански. Сам игрок был информирован об уровне РПЛ через общение с Мацеем Рыбусем. По итогам переговоров с "Легией" считаю, что мы пришли к выгодному для обоих клубов варианту.
Впереди у футболиста три игры за главную национальную сборную, а потом он отправится на молодежный чемпионат Европы. Думаю, что после этих матчей цена на него может вырасти, поэтому важно было закрыть сделку сейчас. В данный момент Шимански является одним из самых одаренных игроков не только Польши, но и Европы в целом", - цитирует Орещука Sport24.ru.