Защитник "Нанта", интересовавший "Зенит", перейдет в "Севилью"
"Севилья" официально объявила о принципиальном соглашении с "Нантом" по трансферу защитника Диего Карлоса.
В ближайший понедельник 26-летний бразилец прибудет в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование, а затем подпишет пятилетний контракт.
В прошлом году Диего Карлосом интересовался "Зенит", который был готов заплатить за него 15 млн евро.
Sport24.ru
В ближайший понедельник 26-летний бразилец прибудет в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование, а затем подпишет пятилетний контракт.
В прошлом году Диего Карлосом интересовался "Зенит", который был готов заплатить за него 15 млн евро.
Sport24.ru