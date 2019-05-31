Защитник "Нанта", интересовавший "Зенит", перейдет в "Севилью"

"Севилья" официально объявила о принципиальном соглашении с "Нантом" по трансферу защитника Диего Карлоса.В ближайший понедельник 26-летний бразилец прибудет в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование, а затем подпишет пятилетний контракт.В прошлом году Диего Карлосом интересовался "Зенит", который был готов заплатить за него 15 млн евро.