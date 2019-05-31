"Бешикташ" летом намерен арендовать Влашича

Полузащитник "Эвертона" Никола Влашич, который на правах аренды выступал за ЦСКА, в летнее трансферное окно может перейти в "Бешиктат".

Как сообщает Liverpool Echo, турки намерены арендовать 21-летнего хорвата.

В минувшем сезоне Влашич провел за ЦСКА 25 матчей в чемпионате России, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
Теги: Влашич Эвертон ЦСКА Бешикташ
Сегодня, 08:34
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