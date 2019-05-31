Теперь Виктор Классон больше не холостяк! ?



Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! ?



Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой! ???#BullsFamily pic.twitter.com/VaNq2eJVD9 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 1, 2019

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон женился."Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой!" – написано в твиттере краснодарского клуба.