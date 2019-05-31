Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон женился
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон женился.
"Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой!" – написано в твиттере краснодарского клуба.
"Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой!" – написано в твиттере краснодарского клуба.
Теперь Виктор Классон больше не холостяк! ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 1, 2019
Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! ?
Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой! ???#BullsFamily pic.twitter.com/VaNq2eJVD9