Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон женился

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон женился.

"Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой!" – написано в твиттере краснодарского клуба.

Теги: Классон Краснодар
Сегодня, 10:39
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