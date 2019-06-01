"Динамо" подписало полузащитника "Арсенала" Кадири?

"Динамо" подписало полузащитника тульского "Арсенала" Абдула Кадири, утверждает портал Footballghana.com.Детали контракта и стоимость трансфера не разглашаются. Издание отмечает, что хавбек присоединится к клубу, который базируется в Химках.В то же время портал Ghanasoccernet.com сообщает, что Кадири перейдет в киевское "Динамо". Весной сообщалось, что клуб из столицы Украины контактировал с "Аустрией" по поводу трансфера игрока.