"Динамо" подписало полузащитника "Арсенала" Кадири?

"Динамо" подписало полузащитника тульского "Арсенала" Абдула Кадири, утверждает портал Footballghana.com.

Детали контракта и стоимость трансфера не разглашаются. Издание отмечает, что хавбек присоединится к клубу, который базируется в Химках.

В то же время портал Ghanasoccernet.com сообщает, что Кадири перейдет в киевское "Динамо". Весной сообщалось, что клуб из столицы Украины контактировал с "Аустрией" по поводу трансфера игрока.

"СЭ"
Теги: Динамо Арсенал Тула Кадири
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