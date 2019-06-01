Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов продлил контракт с клубом

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года.

Федотов руководил "Оренбургом" с 2015 по 2017 год, выиграл с клубом первенство ФНЛ в сезоне-2015/16. Затем был назначен главным тренером московского "Арарата", однако пробыл на этой должности недолго. В том же 2017 году Федотов вернулся в "Оренбург" и вновь привел команду к победе во втором по значимости дивизионе в сезоне-2017/18.

Под его руководством в минувшем первенстве России оренбуржцы добрались до седьмой строчки в турнирной таблице, до последнего сражаясь за право попадания в еврокубки.

"Чемпионат.сом"
Теги: Оренбург Федотов
Сегодня, 19:18
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