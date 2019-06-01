Гендиректор "Ахмата": по Силве были обращения от европейских клубов, но он никуда не уходит

Генеральный директор и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Исмаэла Силвы.

"По Исмаэлу Силве были обращения от европейских клубов. Но никуда он не уходит и ни с кем контракт пока не подписал. Он вернется в расположение "Ахмата" к началу сборов. А там уже будем смотреть", - цитирует Айдамирова Sport24.ru.
Теги: Силва Ахмат
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