Гендиректор "Ахмата": по Силве были обращения от европейских клубов, но он никуда не уходит
Генеральный директор и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Исмаэла Силвы.
"По Исмаэлу Силве были обращения от европейских клубов. Но никуда он не уходит и ни с кем контракт пока не подписал. Он вернется в расположение "Ахмата" к началу сборов. А там уже будем смотреть", - цитирует Айдамирова Sport24.ru.
"По Исмаэлу Силве были обращения от европейских клубов. Но никуда он не уходит и ни с кем контракт пока не подписал. Он вернется в расположение "Ахмата" к началу сборов. А там уже будем смотреть", - цитирует Айдамирова Sport24.ru.