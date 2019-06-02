Николай Комличенко присоединился к сборной России на базе в Новогорске

Сборная России проводит очередную тренировку в Подмосковье, на учебно-тренировочной базе в Новогорске.

Национальная команда продолжает подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со сборными Кипра и Сан-Марино.

В командных занятиях принимали участие те же 28 игроков, что и днём ранее. К сборной присоединился нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко, который ранее вывел свою команду в Лигу Европы. Форвард также принял участие в тренировке национальной команды.

"Чемпионат.сом"
Теги: Комличенко Сборная России
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