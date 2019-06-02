Полузащитник "Динамо" Федор Черных впервые стал отцом

Полузащитник "Динамо" Федор Черных впервые стал отцом.

"От всей души поздравляем Федора с этим важным событием в жизни и желаем родителям терпения, а Матвею Черных расти здоровым и счастливым", – говорится в сообщении "Динамо".

Теги: Черных Динамо
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