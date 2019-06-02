В семье полузащитника @FCDM_official Фёдора Черных и его супруги Валерии родился первенец. Мальчика назвали Матвеем. От всей души поздравляем Фёдора с этим важным событием в жизни и желаем родителям терпения, а Матвею Черных расти здоровым и счастливым! #твоякоманДа pic.twitter.com/0nMKyz96zF — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 2, 2019

Полузащитник "Динамо" Федор Черных впервые стал отцом."От всей души поздравляем Федора с этим важным событием в жизни и желаем родителям терпения, а Матвею Черных расти здоровым и счастливым", – говорится в сообщении "Динамо".