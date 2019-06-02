"Томь" обыграла "Уфу", но не вышла в РПЛ

В ответном матче за право в следующем сезоне играть в РПЛ "Томь" обыграла "Уфу" - 1:0.

В первой встрече уфимцы дома обыграла команду из Томска со счетом 2:0. Таким образом, команда Вадима Евсеева сохранила прописку на следующий сезон РПЛ. "Томь" же остался в ФНЛ.

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Матч 1 - 0:2

"Томь" – "Уфа" 1:0

Гол: Гасилин, 11

"Томь": Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев (Макунин, 70), Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов, 65), Гасилин (Крапухин, 86).

"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль (Вомбергар, 46), Сысуев (Кротов, 70), Игбун.

Предупреждения: Неделчару, 41, Игбун, 71, Беленов, 90+4, 90+5

Удаление: Беленов, 90+5
Теги: Томь Уфа
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