"Томь" обыграла "Уфу", но не вышла в РПЛ

В ответном матче за право в следующем сезоне играть в РПЛ "Томь" обыграла "Уфу" - 1:0.В первой встрече уфимцы дома обыграла команду из Томска со счетом 2:0. Таким образом, команда Вадима Евсеева сохранила прописку на следующий сезон РПЛ. "Томь" же остался в ФНЛ.Чемпионат РоссииПереходные матчиМатч 1 - 0:2Гасилин, 11"Томь": Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев (Макунин, 70), Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов (Тлупов, 65), Гасилин (Крапухин, 86)."Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль (Вомбергар, 46), Сысуев (Кротов, 70), Игбун.Предупреждения: Неделчару, 41, Игбун, 71, Беленов, 90+4, 90+5Удаление: Беленов, 90+5