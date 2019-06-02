"Крылья Советов" - "Нижний Новгород": стали известны стартовые составы
"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" объявили составы на ответный стыковой матч за место в премьер-лиге.
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Антон, Шейдаев.
"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Абрамов, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев, Сапета, Палиенко, Носов, Фомин, Салугин.
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Антон, Шейдаев.
"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Абрамов, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев, Сапета, Палиенко, Носов, Фомин, Салугин.