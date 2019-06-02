"Уфа" сохранит Евсеева на посту главного тренера команды

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что главный тренер Вадим Евсеев продолжит работать с командой.

В воскресенье "Уфа" уступила "Томи" (0:1) в ответном стыковом матче, однако благодаря более крупной домашней победе (2:0) сохранила место в Премьер-лиге.

"Никаких предпосылок что-то менять нет. Он остается", - цитирует Газизова Sport24.
Теги: Уфа Евсеев
Сегодня, 17:48
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