"Динамо" предложит контракт Паршивлюку

Московское "Динамо" в летнее трансферное окно предложит контракт защитнику "Ростова" Сергею Паршивлюку.Срок контракта с "Ростовом" у игрока истек, футболист может перейти в "Динамо" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне 30-летний Паршивлюк провел 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.