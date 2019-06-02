"Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", но остались в РПЛ

"Крылья Советов" с минимальным счетом уступили "Нижнему Новгороду" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (0:1).Чемпионат РоссииПереходные матчиМатч 1 - 3:1: Фомин, 45 (пен.)Нереализованный пенальти: Антон, 56"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин (Полуяхтов, 90+4), Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Рабиу, Зиньковский (Зотов, 84), Антон (Яковлев, 71), Шейдаев"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Абрамов (Игнатович, 29), Гогличидзе, Хайруллов, Голышев (Сергеев, 68), Сапета, Палиенко, Носов (Делькин, 83), Фомин, СалугинПредупреждения: Салугин, 5, Денисов, 30, Хрипков, 57, Сапета, 69, Гогличидзе, 88